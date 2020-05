Teich vai ao Amazonas, que já tem mais de 500 mortes pelo coronavírus

Com 501 mortes registradas pelo coronavírus, o Amazonas enfrenta uma situação dramática no combate à doença. A dificuldade para enfrentar a pandemia tem colocado o Estado como um dos maiores problemas para tentar conter o avanço do vírus. Por causa disso, o ministro da Saúde, Nelson Teich, viaja neste domingo para Manaus para acompanhar este quadro.

Segundo dados do Ministério da Saúde, o Amazonas já registrava, neste sábado, 6.062 casos de coronavírus, além das 501 mortes. A partir de amanhã, mais 267 profissionais de Saúde começam a trabalhar no Estado contratados pelo governo federal, justamente pelo agravamento do quadro local.