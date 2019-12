Tem deputado ‘implorando’ para ser expulso do PSL

Equipe BR Político

Após a expulsão da deputada Bia Kicis do PSL, tem outros deputados da sigla que estão dispostos a tudo para se livrarem da sigla sem perder seu mandato. Bibo Nunes (PLS-RS), por exemplo, publicou um vídeo em que diz que dará um salário de deputado para que Luciano Bivar o expulse. “Para ser expulso do PSL, abro mão do fundo partidário, fundo eleitoral, tempo de TV e ainda doo meu salário do mês de deputado para o ‘dinheirista Bi-VAR’ engordar seu fundo partidário”, disse.

A situação de Bia Kicis é um pouco diferente dos outros bolsonaristas que querem se desligar da sigla para se filiarem ao Aliança Pelo Brasil, sigla ainda não fundada do presidente Jair Bolsonaro. Kicis não foi eleita pela legenda e sim pelo PRP. Assim, o PSL não pode pedir o mandato de Kicis. Já os outros aliados de Bolsonaro, incluindo Nunes, podem perder o mandato caso decidam se desfiliar do partido.