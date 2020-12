‘Tem muita roubalheira na Ceagesp’, diz Guedes

O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou nesta sexta, 18, que há muita roubalheira na Ceagestp ao ser questionado pelo Estadão, em coletiva nesta manhã, sobre a posição do presidente Jair Bolsonaro de não privatizar o maior entreposto de produtos hortícolas da América Latina, com o argumento de que os defensores da privatização do espaço são “ratos”.

“Tem muita roubalheira na Ceagesp”, disse Guedes, acrescentando que sua desestatização pode ocorrer no futuro, após passar por um processo de limpeza. O ministro deu o exemplo da cobrança de licença para que os comerciantes dirijam carrinhos lá dentro. Segundo ele, o que o presidente quis dizer é que, primeiro, é preciso arrumar a casa para depois ser vendida. Acrescentou também que quem foi eleito foi Bolsonaro.