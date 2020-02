‘Tem que encher de militar’, diz Olavo

Equipe BR Político

“Eu fico feliz com a participação do Exército na vida política e social porque o Exército brasileiro não tem presença na sociedade. Eles vivem encostadinhos no canto deles e viram pessoas tímidas. Agora os militares estão presentes, estão participando da vida social. Acho ótimo, tem que colocar mais militar, encher de militar”, afirmou o professor Olavo de Carvalho ao Globo em referência ao esvaziamento da ala ideológica dentro do governo federal em benefício de militares. O deputado Onyx Lorenzoni (DEM-RS) deixou a Casa Civil para dar lugar ao general Walter Braga Netto.