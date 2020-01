Temas espinhosos só após férias de Guedes

Vera Magalhães

Diante de temas espinhosos que surgem na pauta neste início de ano, tem sido comum ouvir de ministros, assessores e até do presidente Jair Bolsonaro que vão “conversar com Paulo Guedes” para buscar uma saída.

A comunicação remota funciona e veio para isso, mesmo, mas o ministro da Economia está de férias no exterior e só volta à ativa, de fato, na semana que vem. Até lá não se deve esperar batidas no martelo em questões como o tal gatilho para evitar solavancos no preço dos combustíveis, a nova versão da reforma administrativa ou mesmo o enterro formal da discussão sobre o fim dos subsídios às placas de energia solar.

Secretários importantes da pasta também aproveitaram a ausência do chefe e estão despachando remotamente. O primeiro ano de governo Bolsonaro foi intenso para a equipe econômica, e nada garante que haverá refresco de agora em diante, então o time aproveita a pausa de início de ano.

Na breve volta de Guedes a Brasília antes de emendar idas a Davos –não se sabe mais se como chefe da delegação brasileira ou se acompanhando Bolsonaro– e à Índia, o ministro deve arbitrar as polêmicas, mas principalmente fechar a pauta das viagens. Reformas, para valer, só na volta do périplo pelo exterior.