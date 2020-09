Temer: Bolsonaro ‘fez muito bem’ ao evitar redução de valores de benefícios

Na avaliação do ex-presidente Michel Temer, o presidente Jair Bolsonaro fez “muito bem” em evitar cortes de valores em programas assistenciais já existentes para viabilizar a criação do Renda Brasil.

Em entrevista, nesta quarta-feira, 16, à rádio Bandeirantes, Temer disse: “Em primeiro lugar, eu acho que ele fez muito bem evitar a redução de alguns valores para alguns programas, como o Benefício de Prestação Continuada, e outros tantos”, afirmou o emedebista. E seguiu: “Um segundo ponto é que, digamos assim, a mudança do nome de Bolsa Família para Renda Brasil, acho que tem pouca significação”, apontou.

Na sequência, Temer, que já afirmou atuar como “palpiteiro” de Bolsonaro, sugeriu que o governo verifique “as possibilidades do Tesouro de dar os aumentos necessários, voltando os olhos exatamente para os mais vulneráveis”. Temer disse ainda que o presidente precisa encontrar outros meios para elevar o valor concedido por meio do Bolsa Família. “Achei oportuníssimo ideias do presidente de dar aumento muito acima da inflação”, disse Temer, que ressalvou os limites orçamentários impostos pelo teto de gastos, criado em seu governo.

