Temer cita mania ‘pouco prudente’ de Bolsonaro

O ex-presidente Michel Temer considerou nesta quarta-feira, 29, que as já tradicionais paradinhas do presidente Jair Bolsonaro ao deixar o Palácio da Alvorada logo pela manhã são “pouco prudentes”.

Em entrevista à Rádio Cultura FM, Temer citou alguns “palpites” que ele disse ter repassado, cerca de um mês atrás, ao presidente Bolsonaro. A época do conselho dado pelo emedebista coincide a prisão do ex-assessor Fabrício Queiroz e com a diminuição das paradinhas do chefe do Executivo para falar com apoiadores e para, ora responder a perguntas, ora destratar a imprensa. Também coincide com a diminuição das polêmicas criadas logo pela manhã pelo próprio presidente.

“É muito pouco prudente você falar às 8h30 da manhã naquele cercadinho na saída do (Palácio da) Alvorada. A palavra do presidente da República tem muita força. Não dá para fazer a pauta do País às 8h30 da manhã, quando o dia tá começando. Segundo, em nome da preservação da democracia e do texto constitucional, não é possível comparecer a aglomerações humanas que preguem o fim do Legislativo, o fechamento do Supremo, porque isso contraria a democracia”, disse Temer.