Temer defende vice ‘polêmico’ de Covas: ‘Decente’

Do mesmo partido, o candidato a vice-prefeito de São Paulo na chapa do prefeito Bruno Covas (PSDB), Ricardo Nunes (MDB), recebeu apoio do ex-presidente Michel Temer ao ser questionado neste domingo, 29, sobre polêmicas envolvendo o vereador – B.O. por violência contra a mulher e ligação suspeita com esquema criminoso de creches. Nunes foi escolhido pela cúpula tucana em São Paulo na tentativa de manter de pé uma coligação contra o bolsonarismo em 2022, com o governador João Doria na cabeça.

Temer disse que Nunes é “decente”. “Eu conheço bem o Ricardo Nunes. Você disse bem: ‘tem polêmica’. Não tem nada que comprove né?! absolutamente”, disse Temer ao votar na PUC, em Perdizes, na Zona Oeste de São Paulo.