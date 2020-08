Temer diz que Brasil quer ‘ajudar na composição do Estado libanês’

O chefe da missão humanitária brasileira no Líbano, ex-presidente Michel Temer, esteve reunido na sexta-feira, 14, com o primeiro-ministro interino do Líbano, Hassan Diab. Ele renunciou ao cargo no último dia 10, mas continua trabalhando interinamente. Além de ajudar na reconstrução do país a partir da doação de mantimentos, Temer afirmou que o governo brasileiro pretende auxiliar também na recomposição política do Líbano.

No encontro, Diab mostrou, da sacada do prédio do governo, a extensão dos estragos provocados pela explosão na região portuária de Beirute, ocorrida no último dia 4. Temer, que ressaltou sua descendência libanesa, também se encontrou com o presidente do Parlamento do Líbano, Nabin Berri.

“Estive reunido com as autoridades libanesas e com representantes das comissões religiosas do Líbano, colocando o Brasil, naturalmente, à disposição para ajudar na composição do Estado libanês”, afirmou Temer.

A comitiva desembarca no Brasil neste sábado, 15.