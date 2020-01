Temer ganhará documentário

Equipe BR Político

O ex-presidente Michel Temer ganhará um documentário para chamar de seu. Ou, pelo menos, para contar episódios como os bastidores por trás de sua ascensão à Presidência após o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff e o período em que esteve preso em 2019.

De acordo com a Veja, o marqueteiro Elsinho Mouco e o cineasta Bruno Barreto – diretor de “Dona Flor e seus dois maridos” – estão filmando um documentário sobre o emedebista. Temer atua também como produtor do filme.

No ano passado, o documentário “Democracia em Vertigem”, de Petra Costa, fez bastante barulho ao narrar os bastidores do impeachment de Dilma a partir de um ponto de vista mais alinhado à petista. A obra deve ser lançada ainda no primeiro semestre deste ano.