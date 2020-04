Temer pede ‘equilíbrio e responsabilidade’ para superar crise política

O ex-presidente Michel Temer (MDB) se manifestou ante a crise política gerada pela saída de Sérgio Moro do cargo de ministro da Justiça. O emedebista pediu “equilíbrio e responsabilidade” para superar as dificuldades. A fala vem no momento em que o centrão, que conta com a participação do MDB, conversa com Jair Bolsonaro para tentar construir uma base aliada no Congresso Nacional. “Para crise sanitária e econômica precisamos de união, solidariedade e muita energia. Para crise política as palavras chaves são equilíbrio e responsabilidade. Só assim sairemos maiores de todas elas”, disse Temer em nota à imprensa.