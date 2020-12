Temporada de toma lá, dá cá está aberta

A disputa pelo comando da Câmara e do Senado deflagrou a abertura da temporada de pedidos em troca de votos.

Aliados dos candidatos que sonham com as cadeiras de presidentes das duas Casas dizem que está voraz o apetite por cargos, postos na mesa diretora, vagas no comando de comissões e nomeação para relatorias de projetos estratégicos, entre outras coisas.

Boa parte desses pleitos será, naturalmente, ignorada. Mas até a eleição, no dia 2 de fevereiro, muita negociação ainda será feita, deixando abertas – e tensas – essas disputas.