Temporal deixa nove mortos na Baixada Santista

Equipe BR Político

O temporal que atingiu o litoral de São Paulo deixou ao menos nove mortos nesta madrugada de terça, 3, nas cidades de Guarujá, Santos (1) e São Vicente (2). Seis pessoas estão desaparecidas. O governador João Doria lamentou as mortes. “Temos 1 herói do Corpo de Bombeiros entre as vítimas”, destacou pelo Twitter.

Como ocorre todo ano, o verão tem testado autoridades estaduais e municipais. Poucos deles incluem em seus discursos a relação das catástrofes naturais com as mudanças climáticas e as políticas de Estado elaboradas para mitigar futuros estragos.