‘Tenho certeza que os números vão mudar’, diz Crivella sobre rejeição

Enquanto não saem os resultados totais da eleição municipal no Rio de Janeiro, o prefeito e candidato à reeleição, Marcelo Crivella (Republicanos), que segundo a pesquisa de boca de urna do Ibope deve ficar em segundo lugar e enfrentar Eduardo Paes (DEM), afirmou “ter certeza de que os números vão mudar” no segundo turno ao chegar na noite deste domingo, 15, no comitê de campanha para acompanhar a apuração dos votos, informou o Broadcast/Estadão. Até o momento, com 30,11% das seções contabilizadas na capital fluminense, Crivella tem 20,98% dos votos válidos enquanto Paes tem 37,39%.

Crivella sofre com uma rejeição de 59% do eleitorado da cidade, segundo pesquisa Ibope divulgada no sábado. Apesar disso, ele diz apostar na reversão da sua rejeição. “O segundo turno é mera comparação entre quem governou com muito dinheiro e quem governou com pouco”, afirmou. “Tenho certeza que os números vão mudar. Minha rejeição é de gestão, não é pessoal. Quando os eleitores souberem tudo o que fizemos, isso pode ser revertido”, disse.

“É diferente quando a rejeição é pessoal, quando o candidato é réu e está envolvido em corrupção”, disse. Paes é acusado na Justiça de fraude em licitação de obras públicas. Em setembro, no entanto, o atual prefeito foi acusado de chefiar esquema de corrupção na prefeitura.