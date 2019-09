Tentativa de venda da Eletrobrás pode atrapalhar privatizações

Equipe BR Político

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), deixou claro que se o governo decidir priorizar a aprovação da venda da Eletrobrás no Congresso poderá frear todo o processo de privatizações. O senador garante que as bancadas do Norte e Nordeste são contra a proposta – o próprio Davi é do Amapá. E a soma dessas bancadas pode representar 48 votos para derrubar o processo de venda do controle da empresa.

Para Davi, além de não conseguir vender a empresa, o governo perderia tempo na negociação de outras estatais, que, na sua visão, são mais fáceis de desestatizar. Uma delas, segundo o senador, seria a dos Correios.