Gustavo Zucchi

A próxima terça-feira será de regra de ouro em dose dupla. No Senado, o Ministério da Economia deve enviar sua própria PEC sobre o tema, por meio do líder do governo na Casa, Fernando Bezerra Coelho (MDB-PE). Já na Câmara, o presidente da CCJ, Felipe Francischini (PSL-PR), avisou que irá colocar na pauta a leitura do relatório do deputado João Roma (Republicanos-BA).