Terceiro caso de coronavírus aguarda contraprova

Vera Magalhães

O ministro Luiz Henrique Mandetta me disse nesta quarta-feira, 4, no Palácio do Planalto que foi constatado o terceiro caso de contaminação pelo novo coronavírus em São Paulo.

Como o teste foi feito no laboratório Fleury, que não está ainda entre os credenciados para fazer o teste, será necessária uma contraprova, disse o ministro.

Ainda segundo Mandetta, o Fleury passará em breve a integrar a rede de laboratórios credenciados a proceder ao exame sem a necessidade de verificação posterior.

O Ministério da Saúde quer criar uma rede de pelo menos um laboratório habilitado por Estado.