O presidente Jair Bolsonaro nomeou, nesta-quinta-feira, 7, o advogado Tercio Issami Tokano para exercer o cargo de secretário-executivo do Ministério da Justiça, sob o comando de André Luiz de Almeida Mendonça.

O decreto também traz a exoneração de Luiz Pontel de Souza do cargo. Ele foi indicado pelo ex-ministro Sérgio Moro. A ação está publicada no Diário Oficial da União de hoje. Tokano já estava no governo, ele era adjunto de Mendonça na AGU.