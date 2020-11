Com 100% das urnas apuradas, a capital do Piauí, Teresina, terá Dr. Pessoa (MDB), que teve 34,53% dos votos válidos no primeiro turno, e Kleber Montezuma (PSDB), que teve 26,7%.

Em terceiro lugar, veio Gessy Fonseca (PSC), com 12,14% dos votos.