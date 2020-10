Tereza Cristina: ‘Boi é o bombeiro do Pantanal’

A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, afirmou que uma maior presença de bovinos no Pantanal poderia ter diminuído os impactos das queimadas na região nesta sexta-feira, 9. “O boi é o bombeiro do Pantanal, porque come a massa seca. Se nós tivéssemos um pouco mais de gado, o desastre teria sido menor”, disse em reunião da comissão do Senado que acompanha o enfrentamento às queimadas no bioma.

A ministra também relacionou as queimadas recorde a causas naturais, como excesso de massa orgânica, que poderia ser reduzido com a atuação de bovinos, na sua avaliação. A questão do excesso de material orgânico já foi abordada também pelo ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, que defendeu que a situação foi agravada pela falta de fogo controlado na região.

A seca também foi citada pela minsitra como causa. “A água do subsolo baixou, essa massa virou um material altamente combustível. Esse desastre aconteceu porque a gente tinha muita matéria orgânica”, disse. O fator foi usado já pelo presidente Jair Bolsonaro para justificar a disparada nos focos de incêndio. “As grandes queimadas são consequências inevitáveis da alta temperatura local, somada ao acúmulo de massa orgânica em decomposição””, disse no discurso na ONU em setembro.