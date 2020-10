Tereza Cristina não descarta presidência da Câmara: ‘Nunca teve mulher’

A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, que tem sido incentivada a se candidatar à presidência da Câmara dos Deputados, afirmou nesta sexta-feira, 9, se sentir lisonjeada com a proposta. “A gente tem que sentar e conversar. Sou deputada federal, sou mulher. Nunca teve uma presidente da Câmara mulher. Mas tem mulheres muito capacitadas lá também”, disse em entrevista à Rede Nordeste de Rádio.

A ministra é do mesmo partido de Rodrigo Maia (DEM-RJ) e está licenciada da Câmara desde o início de 2019, quando aceitou integrar o governo do presidente Jair Bolsonaro. Ela disse ter tomado conhecimento dos rumores sobre sua eventual candidatura. Segundo ela, está “focada” nas suas atribuições ministeriais, mas não descarta a possibilidade.

“Sou deputada federal, estou licenciada, exercendo aqui a gestão à frente do Ministério da Agricultura. Fiquei muito lisonjeada de meu nome ter sido lembrado, mas é uma coisa embrionária. Não tem nada de concreto nisso. Para ser presidente da Câmara tem que combinar com seus pares, tem que pedir voto e tem que ter consenso primeiro dentro do partido”, disse. “Está muito cedo ainda. Não entrei nessa conversa”.