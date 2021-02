Tereza Cristina no Itamaraty?

Pessoas influentes dentro do governo têm defendido o deslocamento da ministra da Agricultura, Tereza Cristina, para a pasta das Relações Exteriores, no lugar de Ernesto Araújo. Os apoiadores do movimento argumentam que, por causa de sua atuação na abertura de mercados externos e pela ajuda na solução de impasses internacionais, teria mais capacidade do que Araújo para conduzir a diplomacia brasileira. Além disso, não é segredo para ninguém o desgaste que o atual chanceler vem passando pelo seu mau desempenho no posto.

Se o movimento acontecer, a Agricultura poderia ser destinada a atender os pleitos do Centrão, que deseja mais espaços no primeiro escalão do governo. Nesse caso, poderia caber a própria Tereza indicar quem a substituiria na Agricultura, já que tem bastante peso com a bancada do agronegócio desde o tempo em que presidiu a Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA).

Mas não se trata de uma mudança simples. Mesmo desgastado, Araújo faz parte da chamada ala ideológica do bolsonarismo. Além disso, o presidente Jair Bolsonaro reconhece a lealdade política demonstrada por ele nos dois últimos anos. Mas a pressão interna contra o chanceler hoje é bem forte.