Tereza Cristina pede a banco ‘premiação’ para produtores sustentáveis

A ministra Tereza Cristina (Agricultura) pediu nesta quarta, 19, que o Banco Itaú BBA incentive a produção sustentável no País, durante live com representantes da instituição financeira. Ela defendeu que os produtores da Amazônia recebam vantagens em financiamentos com juro baixo diante do desafio de modernizar os agricultores do bioma. “Temos que dar algum bônus. Quem está produzindo dentro das leis ambientais teria que ter financiamento de quase zero de juro”, disse a ministra, colocando a pasta à disposição para criar um programa neste sentido.

“À medida que se eles crescerem nesses sistemas sustentáveis, tem que ter uma premiação”, disse, lembrando que a agricultura brasileira não está na Amazônia e ainda da importância do Plano Safra.

Para Tereza Cristina, é preciso equipar melhor o pequeno e médio produtor, como os da agricultura familiar, que têm contribuído sobremaneira nesta pandemia do novo coronavírus. “A gente fala muito do agro de sucesso, mas ainda temos uma faixa pequena de produtores que faz essa agricultura moderna. O grande desafio deste ministério é fazer com que o médio pequeno produtor, o pequeno produtor, o agricultor familiar, o assentado possam subir esses degraus de tecnologia através da assistência técnica”, afirmou.