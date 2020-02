Terra: ‘Sou deputado no sexto mandato, com muito orgulho’

Gustavo Zucchi

Oficialmente fora do Ministério da Cidadania, Osmar Terra anunciou que continuará fiel ao governo de Jair Bolsonaro, agora atuando novamente como deputado federal pelo MDB. O ex-ministro foi ao Twitter dizer que “estará onde for mais importante para o governo e para Jair Bolsonaro”. “Agradeço ter ajudado o Brasil e quero continuar ajudando onde estiver. Desejo sorte ao companheiro Onyx Lorenzoni”, disse.

Terra foi exonerado do posto de ministro em meio à contratação pela pasta de uma empresa suspeita de desvios de R$ 50 milhões em contrato com o extinto Ministério do Trabalho. O episódio fez a canoa dele virar, mas ele exibe autoconfiança: “Sou deputado no sexto mandato, com muito orgulho”.