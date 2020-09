Territórios indígenas respondem por 7% dos focos de incêndio, diz IPAM

Em meio à desinformação propagada pelo governo federal de que os índios seriam responsáveis por grande parte das queimadas que destroem o Pantanal e Amazônia, o Instituto de Pesquisa da Amazônia, um dos principais centros científicos sobre o tema, informa que somente 7% dos focos de incêndio ocorreram em terras indígenas na Amazônia, a despeito de os índios ocuparem 1/4 da área total do bioma.

“Dos 7%, quase a metade ocorreu em cinco terras indígenas, que estão sendo invadidas e tendo garimpo ilegal. Os índios estão longe de serem vilões dos incêndios”, reforça Ane Alencar, diretora de ciência do IPAM.

“Os índios normalmente usam o fogo para manejo da terra e caça, mas não no período de intensa seca. “Eles sabem que se colocar fogo no período mais seco, eles podem ter tudo perdido. O fogo dos indígenas ocorre no período dos focos de agora: logo quando para de chover. A floresta é o supermercado deles”, resume.

Sobre os focos de fogo no Pantanal, o Monitor de Queimadas do Instituto Centro de Vida, organização científica que estuda o Pantanal, mostra que no Estado de Mato Grosso, onde há maior concentração agora de incêndios, os imóveis registrados no Cadastro Ambiental Rural (CAR) concentram a maior parte dos focos de calor, com 51% do total (15.440), seguidos das áreas não cadastradas com 26% (8.037) e das terras indígenas com 17% (5.080).

Embora o Pantanal esteja queimando agora, a maior parte dos focos ocorreu na Amazônia, com 11.676 focos (38,22%), seguida do Pantanal com 9.983 focos (32,51%) e do Cerrado com 8.943 focos (29,27%).