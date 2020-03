Tese de fraude é armadilha do presidente, diz Ramos

Para o deputado Marcelo Ramos, a defesa da tese de que houve fraude na eleição de 2018 pelo presidente Jair Bolsonaro é uma “armadilha” para, segundo ele, “desviar o foco dos graves problemas econômicos do país”.

A ideia não é nova, mas o presidente afirmou ontem, pela primeira vez, que tem provas de que ele ganharia em primeiro turno a última disputa presidencial, mas não as apresentou. A declaração foi dada pelo presidente, em Miami, no dia em que os mercados financeiros desmanchavam no mundo em razão da disputa pelo preço do petróleo entre Arábia Saudita e Rússia e também dos impactos econômicos gerados pela disseminação do Covid-19.