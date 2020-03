Teste de Alcolumbre para coronavírus dá negativo

Vera Magalhães

A assessoria de imprensa da Presidência do Senado informou que o teste para o Covid-19 do presidente da Casa, Davi Alcolumbre (DEM-AP), teve resultado negativo. Mesmo não apresentando sintomas da doença, Davi Alcolumbre realizou o exame após ter contato com algumas pessoas suspeitas de estarem com o vírus.

“Por enquanto as atividades legislativas continuam com sessão conjunta do Congresso Nacional convocada para a próxima terça-feira (17), às 11h. Medidas de enfrentamento ao novo coronavírus estão sendo tomadas para preservar a saúde de parlamentares e servidores da Casa”, diz a nota.

De acordo com a assessoria de Alcolumbre, “importantes matérias constam na pauta de votação do Senado e da Câmara e precisam ser analisadas e votadas”. “Entretanto, o cenário está em constante acompanhamento e avaliação pela Presidência da Casa.”