Teste de Doria para cobrar Bolsonaro

O deputado federal Alexandre Frota, ex-bolsonarista e neotucano, publicou o resultado do teste negativo do governador João Doria Jr. para covid-19 no Twitter e usou o laudo para cobrar que Jair Bolsonaro faça o mesmo e divulgue os resultados dos vários testes a que se submeteu para detectar infecção pelo novo coronavírus.

Bolsonaro @jairbolsonaro segue o exame do Doria .Poderia me enviar o seu ou apresentar para o Brasil ? @PSL_Nacional @PSDBoficial @jdoriajr pic.twitter.com/zU5AxClMj0 — Alexandre Frota 77 (@alefrota77) March 24, 2020

Parlamentares acreditam que a tentativa de proteger os dados do exame de Bolsonaro é uma das razões para o governo ter procurado restringir o alcance da Lei de Acesso à Informação Pública, por meio de um artigo colocado como contrabando na MP 928, que estabelece a possibilidade de redução de salários e jornadas enquanto durar a calamidade pública da pandemia.