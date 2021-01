Teste para covid-19 com saliva chega a farmácias por R$ 150

O teste para detectar a covid-19 em sua fase ativa por meio da saliva desenvolvido pelo laboratório Mendelics em parceria com o Hospital Sírio-Libanês chegou a mais de 300 farmácias da capital e das cidades de Guarulhos, Osasco e Barueri, informa Paula Felix, do Estadão. Para evitar aglomerações, o exame pode ser agendado por telefone e o resultado fica pronto em 24 horas. Ele também está disponível no Rio, onde o resultado sai em 48 horas.

No dia 1º de dezembro, a Universidade de São Paulo (USP) começou a oferecer um teste que também identifica o coronavírus pela saliva. Criado pelo Centro de Estudos do Genoma Humano e Células-Tronco do Instituto de Biociências, em parceria com o Instituto de Química, o teste RT-Lamp detecta casos de covid-19 em até 24 horas. Na fase inicial, ele estará disponível apenas na capital paulista para 90 pessoas por dia, entre atendimentos presenciais e quem solicitar o kit para fazer o teste em casa.

O preço é de R$ 90 para a coleta presencial e R$ 150 para receber o kit de autocoleta. O agendamento pode ser feito pelo site: www.genomacovid19.ib.usp.br e o resultado fica pronto em 24 horas.

O exame com saliva usa o método PCR-Lamp (sigla em inglês de amplificação isotérmica mediada por loop), que identifica o RNA do vírus nas células da pessoa com o vírus.

“Este é um teste com valor mais acessível que o RT-PCR, mas é equivalente a ele, com especificidade de 100% e sensibilidade de 80%”, diz David Schlesinger, CEO da healthtech meuDNA e da Mendelics. O RT-PCR, que é considerado o padrão ouro para detectar a infecção, é mais invasivo e chega a custar R$ 470.

Serviço:

Farmácias Drogasil e Droga Raia

Agendamento por telefone: (11) 3004-8007 – opção 7 (Drogasil) e (11) 3003-7242 – opção 6 (Droga Raia)

Valor: R$150

Disponível em mais de 300 unidades em São Paulo, Guarulhos, Osasco, Barueri e no Rio

Coleta em casa

Agendamento pelo site: https://meudna.com/teste-covid

Valor: R$ 169

Disponível em São Paulo, Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Osasco e Guarulhos

USP

Agendamento pode ser feito pelo site: www.genomacovid19.ib.usp.br

Valores: R$ 90 para a coleta presencial e R$ 150 para receber o kit de autocoleta