Teste rápido do ministro da Justiça dá negativo para coronavírus

Na manhã desta quarta-feira, 8, a assessoria do ministro da Justiça e Segurança Pública, André Mendonça, informou que o teste rápido realizado ontem pelo ministro deu negativo para covid-19, após ter tido contato com o presidente Jair Bolsonaro, que foi diagnosticado com a doença.

Mendonça também fez o PCR, exame de proteína c-reativa, e aguarda o resultado. A assessoria informa que o ministro permanecerá trabalhando remotamente em sua residência.

Mendonça foi um dos ministros que tiveram contato com o presidente nas últimas semanas. O ministro se encontrou com o presidente na semana passada, na quinta-feira, 2, segundo a agenda oficial do chefe do Executivo.

Não é a primeira vez que Mendonça realiza o teste para coronavírus. Após sentir sintomas, em 1º de abril, ele informou na sexta-feira, 3 de abril, que o resultado do exame havia sido negativo. Na época, ele ainda era advogado-geral da União.