Testes de vacina chinesa no Brasil começam no dia 20

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), informou nesta segunda-feira, 6, que os testes da vacina contra o novo coronavírus desenvolvida em parceria da chinesa Sinovac com o Instituto Butantan, terão início a partir do dia 20 de julho. Serão realizados testes em São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Distrito Federal, Paraná e Rio Grande do Sul.

De acordo com o diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, até o fim do ano, a fábrica da Sinovac terá capacidade de produzir entre 300 e 500 milhões de doses. “No mundo, são 136 vacinas em desenvolvimento, 12 em estudos clínicos e apenas três estão na terceira fase (de testes clínicos), incluindo a do Butantan Sinovac”, afirmou em coletiva do governo de São Paulo.

Na sexta-feira, 3, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) autorizou a fase de testes clínicos. Segundo Doria, as inscrições para selecionar os 9 mil profissionais voluntários da Saúde que participarão abrem no dia 13.