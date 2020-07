‘Teto de salários no Fundeb coloca 86% das redes de educação na ilegalidade’

Uma das ideias defendidas pelo governo para o Fundeb pode colocar a maioria das redes municipais e estaduais de Educação na ilegalidade. O Planalto, que entrou na discussão sobre o Fundeb tentando modificar o texto que já estava pronto, quer criar um teto para o pagamento de salários usando recursos do fundo. O problema é que, do jeito que está, 86% das redes utilizam mais do que isso, chegando a 100% em alguns casos, segundo o Todos pela Educação.

“Automaticamente, você colocaria 86% das redes estaduais e municipais na ilegalidade”, explicou ao BRP o diretor de estratégias políticas da entidade, João Marcelo Borges. A perspectiva piora, segundo Borges, porque a tendência é que escolas estaduais e municipais tenham que contratar mais professores após a pandemia de coronavírus, especialmente para atender um esquema diferenciado de aulas.

No relatório da deputada professora Dorinha (DEM-TO), há um piso e não um teto para pagamento de salários. O texto diz que 70% do Fundeb será obrigatoriamente utilizado para pagar vencimentos de funcionários. A proposta do governo inverte essa lógica e coloca 70% como teto para gastos com professores e outros empregados.