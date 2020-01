The Guardian sobre membros do governo: ‘Excêntricos e desqualificados’

Equipe BR Político

Em reportagem publicada em sua versão online, o jornal inglês The Guardian descreveu integrantes do governo Jair Bolsonaro, do mais alto escalão, como ministros, até os de agências menores do governo, como excêntricos. “Desqualificados, perigosos”, indica o título da publicação que traça os perfis de Filipe Martins, assessor especial da Presidência para assuntos internacionais, do secretário especial da Cultura, Roberto Alvim, do polêmico indicado à presidência da Fundação Cultural Palmares, Sérgio Camargo e do presidente da Funarte, Dante Mantovani.

“Linhas intermináveis ​​de colunas foram dedicadas às excentricidades e ideias extremistas de seus principais ‘tenentes’, incluindo o ministro das Relações Exteriores que insiste que a mudança climática é uma trama marxista e o da Educação que gosta de twittar sobre o hábito de seu cão de defecar nos principais jornais do Brasil”, afirma a publicação. “Mas os escalões mais baixos do aparato governamental brasileiro também estão sendo preenchidos com personagens menos conhecidos que trombam com slogans da supremacia branca e raiva contra a esquerda”, diz o texto