‘Time’ elege Greta Thunberg como personalidade do ano

Equipe BR Político

Um dia depois de ser chamada de “pirralha” pelo presidente Jair Bolsonaro, a ativista sueca Greta Thunberg acaba de ser anunciada, nesta quarta-feira, 11, como personalidade do ano pela revista Time. A “pirralha”, que representa a voz de uma geração preocupada com as mudanças climáticas, é a escolha mais jovem já feita pela publicação norte-americana para ser nomeada com o título.

Também hoje, Greta usou seu discurso no plenário da COP-25 para colocar empresários e líderes políticos na parede. Segundo a adolescente, eles dão mais atenção a construir suas imagens por equipes de relações públicas do que às ações contra a mudanças climáticas.

“Eu ainda acredito que o maior perigo não é a inatividade, o real perigo é quando políticos e CEOs estão fazendo parecer que uma movimentação real está ocorrendo quando, na verdade, quase nada é feito além de contabilidade inteligente e relações públicas criativas”, disse a ativista. “Parece que isso se tornou algum tipo de oportunidade para os países negociarem brechas e evitarem ampliar sua ambição”, afirmou Greta, nesta quarta-feira, 11, em Madri.