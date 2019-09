Tiro saindo pela culatra

Equipe BR Político

Após ter sido livrado pelo juiz Nivaldo Brunoni de processo disciplinar no Conselho Nacional do Ministério Público, o procurador da República Deltan Dallagnol vê a resistência contra ele aumentar dentro do órgão. Em resposta ao enfrentamento de Dallagnol, o CNMP deve desengavetar uma reclamação contra ele da senadora Kátia Abreu (PDT-TO) por vazamento de delação, informa o Painel da Folha. Alguns membros do CNMP, inclusive, já acionaram a procuradora-geral da República.

