Tocantins registra primeira morte por coronavírus

O Tocantins registrou na noite de terça-feira, 14, o primeiro óbito relacionado ao novo coronavírus. A vítima é uma mulher de 47 anos. Ela era funcionária da Secretaria Municipal de Saúde de Palmas. Com essa confirmação, todos os Estados brasileiros passam a ter registro de mortes pela covid-19. De acordo com a última atualização do Ministério da Saúde, o Tocantins tem 26 casos da doença.

A prefeita de Palmas, Cinthia Ribeiro, usou o Twitter para comentar o falecimento. “Essa é a notícia que jamais queria dar… Perdemos a Romana, nossa amiga e querida servidora da SEMUS. É o primeiro óbito, vítima do coronavírus em Palmas. Não há palavras que traduzam o que a família está sofrendo neste momento. Nosso respeito e total solidariedade!”, escreveu. Ontem, o governo federal reconheceu estado de calamidade pública no Estado por conta da covid-19.