Tocantins, Roraima e Rondônia com baixos índices de óbitos por covid-19

Os três Estados do Norte, Roraima, Rondônia e Tocantins, apresentam as menores taxas de óbitos pela covid-19 na Região. Em RR, são 3; RO, 2, e TO, 1. O Amazonas é o Estado da Região com mais vítimas fatais nesta pandemia do novo coronavírus, com 106 óbitos. Na parte intermediária, vêm o Acre, com 5 mortes; Amapá, com 9, e o Pará, com 21. Ontem, o índice de Tocantins trouxe também a estatística de que o novo coronavírus atingiu todos os Estados do País e o Distrito Federal.

O governo de Tocantins informa que até terça-feira, 14, foram 27 casos confirmados da doença, porém, nenhum paciente encontra-se internado em leitos dos hospitais públicos estaduais. Dos 18 hospitais públicos estaduais, localizados em 15 municípios, 14 unidades estão com a taxa de ocupação hospitalar abaixo de 50%. “O Estado do Tocantins vem seguindo à risca as recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS) e do Ministério da Saúde”, diz.