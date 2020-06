Tocantins tem o menor isolamento social do País

No primeiro dia de junho, o Tocantins amargou o pior índice de isolamento social do País em meio à pandemia do novo coronavírus. De acordo com o Mapa Brasileiro da Covid, na segunda-feira, o Estado registrou taxa de 35,4%. De acordo com o Ministério da Saúde, o Tocantins tinha até a manhã desta terça-feira, 2, 4.345 casos confirmados de covid-19 e 76 óbitos.

Na capital do Estado, Teresina, o prefeito Firmino Filho (PSDB) tem sofrido pressão pela reabertura do comércio. Como você leu no BRP, a última madrugada, manifestantes contrários ao isolamento fizeram um protesto em frente à casa do tucano.

Na segunda colocação do ranking aparece o Distrito Federal, com índice de isolamento social de 36,3%. No final de semana, o governador Ibaneis Rocha (MDB) flexibilizou as medidas e decretou a reabertura de parques e igrejas. O DF registra 10.510 pacientes com covid-19 e 171 mortes, até a manhã de hoje.

O Amapá é o Estado brasileiro que mais tem respeitado a quarentena. Ontem, a adesão ao isolamento foi de 49,3%.