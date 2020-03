‘Todos nós somos responsáveis’, diz Guedes sobre dólar a R$ 5

O ministro Paulo Guedes, que há uma semana afirmou que o dólar poderia chegar a R$ 5 se se fizesse besteira, atualizou nesta quinta, 12, sua versão da declaração. “Nós vamos tomar impacto agora (com coronavírus). Então em vez de nos perdermos em disputa política… Esse é um bom sentido em que eu usei isso, “besteira”, se “fizermos besteira”. Não era só eu, governo, não. Somos todos nós, Congresso, Senado, Câmara, Presidência da República, ministros, opinião pública informada pela mídia, todos nós somos responsáveis”, disse ele.

A reinterpretação de que não se referira a besteira feita pelo governo foi longa. “Eu não disse besteira do governo, eu usei expressão diferente. Eu falei assim, ‘olha, se o presidente, se o ministro, se a oposição, se o Congresso, então é exatamente um sinal como esse, se nós estamos juntos, pela saúde do povo brasileiro, em vez de termos essas disputas políticas”, afirmou. Na ocasião, Guedes criticou a decisão do Congresso de bancar ampliação do Benefício de Prestação Continuada (BPC), ao custo de R$ 20 bilhões ao ano.

“O Congresso ontem mandou sinal para o governo. Falou: ‘Olha, nós também podemos tomar nossas iniciativas aqui e prejudicar’. Se houver uma disputa de Poderes uma hora dessa, em vez de um bom entendimento, só o Brasil que perde”, acrescentou sem relativizar o ponto de vista de quem vai receber o benefício.