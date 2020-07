Toffoli acaba com comissão que avalia impeachment de Witzel

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Dias Toffoli, atendeu um pedido da defesa do governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel (PSC), e dissolveu na noite de segunda-feira, 20, a comissão especial da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj) que conduzia o processo de impeachment contra o ex-juiz.

O processo foi aberto pela Alerj no último 10 de junho. A base do pedido contra Witzel são as denúncias de desvios na Saúde do Rio durante a pandemia de coronavírus.

“Ante a iminência do prazo para o reclamante apresentar sua defesa (29/07/2020), defiro a medida liminar para sustar os efeitos dos atos impugnados, desconstituindo-se assim a comissão especial formada para que seja constitua outra comissão, observando-se a proporcionalidade de representação dos partidos políticos e blocos parlamentares, bem como a votação plenária dos nomes apresentados pelos respectivos líderes, ainda que o escrutínio seja feito de modo simbólico”, determinou Toffoli.