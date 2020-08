Toffoli ainda sem previsão de alta

Internado desde o último domingo com um quadro de infecção pulmonar, o presidente do STF, Dias Toffoli, ainda não tem previsão de alta. Em novo boletim médico emitido nesta segunda-feira, 10, os médicos responsáveis afirmam que Toffoli possui um “quadro respiratório estável”, mas que ainda permanecerá internado.

“O Hospital DFStar informa que o Presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Ministro Dias Toffoli, foi internado no último domingo com um quadro respiratório estável. Após exames iniciais, a equipe médica tem como principal hipótese a pneumonite por hipersensibilidade ou alérgica”, diz a nota.