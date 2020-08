Toffoli é diagnosticado com pneumonite alérgica

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Dias Toffoli, foi internado no domingo, 9, em um hospital particular, em Brasília, e diagnosticado com pneumonite alérgica, de acordo com informações da assessoria do STF.

Em nota, a assessoria afirma que Toffoli está bem e continuará despachando do hospital. “Embora internado, passa bem e, a princípio, não ficará de licença médica e continuará despachando”.

O ministro também fez um novo teste para covid-19, que deu resultado negativo. No mês passado, Toffoli foi internado em um hospital de São Paulo após sofrer um acidente doméstico em sua casa em Marília, no interior do Estado. Naquela ocasião, o ministro fez um exame de raio-X após bater a cabeça e sofrer um pequeno corte.