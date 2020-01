Toffoli: ‘É uma ofensa ao povo brasileiro’

Equipe BR Político

O presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, acaba de fazer um pronunciamento sobre vídeo, publicado na quinta-feira, 16, em que o secretário de Cultura, Roberto Alvim, cita textualmente trechos de um discurso do ideólogo nazista Joseph Goebbels. O ministro do STF afirma que além de ser uma ofensa ao povo brasileiro, a postagem de Alvim também é uma ofensa à comunidade judaica que vive no Brasil. “Há de se repudiar com toda a veemência a inaceitável agressão que representa a postagem feita pelo secretário de Cultura.”