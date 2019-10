Toffoli: ‘Esse julgamento não se refere a nenhuma situação particular’

Equipe BR Político

O presidente do STF, Dias Toffoli, iniciou sua fala na sessão de julgamento de ações sobre execução provisória da pena após condenação em segunda instância, nesta quinta, 17, com uma espécie de pedido. “Esse julgamento não se refere a nenhuma situação particular. Estamos diante de ações abstratas de controle de constitucionalidade”, afirmou ele. Desde que a ex-presidente do STF Cármen Lúcia teve a oportunidade de pautar o julgamento, e não o fez, no início de 2018, dizendo que seria “apequenar” a Corte caso ela aproveitasse a condenação do ex-presidente Lula para discutir o caso, a análise tem sido associada aos eventuais benefícios que o petista possa obter. Lula foi preso em abril daquele ano.