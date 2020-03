Toffoli: ‘O que não se pode defender é o ataque às instituições’

Equipe BR Político

Alvo de reportagem censurada pelo colega Alexandre de Moraes em abril do ano passado, o ministro Dias Toffoli estabeleceu nesta terça, 3, limites às manifestações em apoio ao presidente Jair Bolsonaro previstas para o dia 15. “Você pode criticar uma produção de alguma instituição. O que não se pode defender é o ataque às instituições. Quando você ataca as instituições, você ataca a democracia”, disse ele em entrevista à Rádio Gaúcha em referência à agenda.

Para o presidente do STF, as instituições “estão funcionando, com Congresso, Executivo, Judiciário e imprensa livre”, mas é necessário atenção. “A democracia hoje é um valor que ninguém abre mão, porque a outra opção é dramática. Temos que estar atentos, democracia é fruto da cultura, é algo construído. Tem que ser cultivada”, disse Toffoli.