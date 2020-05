Toffoli permanecerá afastado por mais 10 dias

O presidente do STF, Dias Toffoli, continuará afastado de suas funções por pelo menos mais 10 dias. Segundo boletim médico do Hospital DF Star, o ministro não teve a presença do covid-19 detectada, mas apresentou uma pneumonia após retirada de um abscesso. “Houve melhora clínica significativa com as medidas terapêuticas implementadas nas últimas 48h, com previsão de alta para os próximos dias”, afirma o boletim, assinado pelos médicos João Pantoja, Ludhmila Abrahão Hajjar, Pedro Loretti e Luiz Lobato. “O paciente permanecerá com a recomendação de repouso domiciliar, afastado das atividades laborais pelo menos por dez dias, quando será reavaliado pela equipe médica.”