Toffoli proíbe barreiras sanitárias em aeroportos da BA e MA

O presidente do STF, Dias Toffoli, seguiu recomendação da Anvisa para proibir a instalação de barreiras sanitárias para aferir a temperatura dos passageiros em aeroportos da Bahia e do Maranhão. A medida foi tomada em ação dos Estados que contestam decisões do TRF-1 contra a adoção das barreiras. A agência desaconselha a iniciativa por representar “risco inverso à saúde” em razão da formação de filas e aglomerações nos aeroportos. “A gravidade da situação por todos enfrentada exige a tomada de providências estatais, em todos as suas esferas de atuação, sempre através de ações coordenadas e devidamente planejadas pelos entes e órgãos competentes, e fundadas em informações e dado científicos comprovados”, justificou Toffoli, registra o Valor.

Como você acompanha aqui no BRP, o STF acumula mais de mil ações relacionadas à covid-19. O pesquisador e coordenador do mestrado em políticas públicas da FGV Cláudio Couto, avaliou aqui que os conflitos internos no governo federal em relação à gestão da pandemia deixaram um vácuo decisório no País, que deu lugar ao protagonismo de governadores.