Toffoli propõe reforma do Código Penal

Equipe BR Político

O ministro Dias Toffoli, presidente do STF, teve uma nova ideia para apequenar as críticas contra a tese de prisão após esgotamento de todos os recursos, o chamado “trânsito em julgado”, da qual ele é favorável. O magistrado defende agora alterações no Código Penal para impedir a prescrição de casos que chegam à Corte, que é uma espécie de terceira instância, e também ao STF. Como você já leu aqui no BRPolítico, Toffoli tem a tarefa de desempatar o julgamento das três Ações Declaratórias de Constitucionalidade no STF sobre a prisão após condenação em segunda instância, a ser retomado na semana que vem. Ele tentou emplacar uma tese anterior, a de execução de pena só quando houver decisão do STJ, mas ela não prosperou entre os colegas de Corte.

O objetivo da proposta de Toffoli é de interromper o prazo de prescrição na segunda instância, mesmo que réus investigados, que já foram condenados, entrem com recursos em instâncias superiores para reverter a decisão da Justiça, informa o Estadão.

Como você viu na semana passada aqui no BRP, outra alternativa que conversa com essa de Toffoli seria diminuir as possibilidades de apresentação de recursos por meio de reforma do Código do Processo Penal, segundo defendido pelo professor da Fundação Getúlio Vargas (FGV-Rio), Michael Mohallem.