Toffoli: ‘STF jamais se sujeitará a nenhum tipo de ameaça’

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Dias Toffoli, subiu ainda mais a temperatura dos membros da Corte contra recentes ataques vindos de apoiadores do governo. Em nota divulgada neste domingo, 14, o ministro afirmou que o STF “jamais” se sujeitará a nenhum tipo de ameaça​ “seja velada, indireta ou direta”.

A manifestação ocorre na esteira do protesto de manifestantes bolsonaristas contra o prédio do Supremo no sábado, 13. O grupo lançou fogos de artifício contra a sede.

“O Supremo jamais se sujeitará, como não se sujeitou em toda a sua história, a nenhum tipo de ameaça, seja velada, indireta ou direta e continuará cumprindo a sua missão”, afirmou Toffoli. Segundo o ministro, o ataque de ontem representa agressão “a todas as instituições democraticamente constituídas.”

“Financiadas ilegalmente, essas atitudes têm sido reiteradas e estimuladas por uma minoria da população e por integrantes do próprio Estado, apesar da tentativa de diálogo que o Supremo Tribunal Federal tenta estabelecer com todos, Poderes, instituições e sociedade civil, em prol do progresso da nação brasileira”, diz a nota.

“O Supremo jamais se sujeitará, como não se sujeitou em toda a sua história, a nenhum tipo de ameaça, seja velada, indireta ou direta e continuará cumprindo a sua missão”, afirma. Mais cedo, pelo Twitter, o ministro Alexandre de Moraes também reagiu ao protesto.

“Guardião da Constituição, o Supremo Tribunal Federal repudia tais condutas e se socorrerá de todos os remédios, constitucional e legalmente postos, para sua defesa, de seus Ministros e da democracia brasileira”, completou Toffoli.