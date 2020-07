Toffoli suspende tramitação de inquérito contra Aécio Neves

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Dias Toffoli, suspendeu a tramitação de um inquérito contra o deputado Aécio Neves (PSDB-MG) que corria na primeira instância e apurava o desvio de recursos durante a construção da Cidade Administrativa, atual sede do governo de Minas Gerais, nesta terça-feira, 28. A defesa do deputado alegava que não teve acesso aos autos do processo e pedia uma decisão liminar, pois Aécio tinha um depoimento marcado para o dia 6 de agosto. O ministro suspendeu também o depoimento.

A investigação apura informações prestadas por delatores de que Aécio recebeu propina quando era governador para favorecer a OAS e a Santa Bárbara. Além disso, o deputado é acusado de caixa dois eleitoral. A defesa do deputado afirma que não teve acesso aos depoimentos dos delatores que afirmaram ter pago propina. O relator original do caso é o ministro Alexandre de Moraes, porém duante o recesso do Judiciário é o presidente da Corte que tem respondido aos pedidos.

Toffoli deu 48 horas à Vara de Inquéritos Policiais da Comarca de Belo Horizonte, onde corre o processo, se manifeste sobre o caso.